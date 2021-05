Sept mort dans deux avalanches en Savoie

C’est sur la commune de Valloire, dans le secteur du col du Galibier, qu’une première avalanche s’est déclarée en fin de matinée. À 2 600 mètres d’altitude, au niveau d’un passage réputé délicat, quatre randonneurs sont emportés par la neige et meurent sur le coup. Une cinquième personne en échappe miraculeusement. À peine quelques heures plus tard, en début d’après-midi, les gendarmes de haute montagne sont de nouveau appelés. Juste en dessous du mont Pourri, à l’autre bout du département. Dans le massif du mont Vanoise, une seconde avalanche s’est produite. Là aussi, le bilan est dramatique. Trois personnes meurent ensevelies. À Valloire, les habitants sont sous le choc. Nombreux sont les randonneurs parmi eux. Impossible de ne pas s’identifier. “On a déjà été tous, plus ou moins directement, touché par des cas comme ça. C’est les lois de la montagne, c’est les risques, c’est le danger”, nous confie un habitant. Vendredi, la préfecture de Haute-Savoie a déjà alerté sur les conditions météorologiques très inquiétantes du week-end. Lundi, cinq personnes ont déjà perdu la vie dans deux avalanches. Cette semaine, le bilan est très lourd dans les Alpes, il s’élève à douze morts.