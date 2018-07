Séquence nostalgie, le retour des cabanes en bois

On a tous une cabane dans la tête. C'est une maison qui laisse place à l'imagination la plus simpliste à la plus folle. Des architectes ont laissé parler leurs rêves et ont érigé sur une quinzaine de kilomètres 18 cabanes en bois. On peut admirer ces assemblages en bois au bord d'un sentier, d'une rivière ou au sommet d'une montagne. Celles-ci vous invitent d'ailleurs à vous initier à l'architecture et à découvrir la nature de ce petit coin de Savoie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.