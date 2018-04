Quelle sera l'ampleur de la grève à la SNCF ?

Selon le patron de la SNCF, Guillaume Pepy, certaines lignes de trains pourraient être fermées faute de conducteurs et d'aiguilleurs. Toutefois, les voyageurs sauront systématiquement si leurs trains sont maintenus ou pas. Ils seront informés par SMS ou par mail. Quelles seront les conséquences de cette grève ? Quelles sont les mesures prises par la direction de la SNCF ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.