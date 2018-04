Quel sera le prénom du troisième enfant du prince William et de Kate Middleton ?

L'année 2018 s'annonce à être riche en événements pour la Grande-Bretagne. Pour cause, la naissance du troisième enfant du prince William et de Kate Middleton est attendue dans quelques jours. Et le pari sur le prénom de ce nouvel héritier de la Reine Mère affole déjà les bookmakers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.