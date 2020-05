Serge Hefez : "Cette épidémie nous a habitués aux incertitudes depuis le début"

Décidément, cette épidémie du coronavirus nous aura donné son lot d'incertitudes. D'abord au niveau de la contagion, puis du traitement et maintenant concernant la date du déconfinement. Autant de confusions qui parfois mettent à mal le moral et surtout la confiance de la population. Pour le psychiatre Serge Hefez, "l'incertitude, on peut la supporter". C'est la confiance qui est plus difficile à maîtriser. Comment garder un climat de confiance avec autant d'incertitudes ?