Série coréenne à succès : un village suisse pris d'assaut

Iseltwald est tout ce qu'on imagine d'un joli village suisse. Quelques chalets typiques bordant un lac bleu turquoise, les Alpes en arrière-plan, c'est un havre de tranquillité pour ses 420 âmes. Mais depuis quelque temps, en moyenne, 1 000 touristes arrivent chaque jour dans cet endroit. La raison, l'image issue d'une série coréenne très populaire où pendant une scène romantique, le héros joue une balade au piano sur une jetée en bois. Et même si la série est terminée depuis trois ans, le lieu continue d'attirer les foules. Les touristes sont essentiellement des Asiatiques. Le paysage est magnifique. "Soudainement, on a eu des milliers et des milliers de visiteurs. La mairie a donc eu beaucoup de travail. Alors qu'auparavant, c'était un endroit insignifiant", rappelle Titia Weiland, responsable de l'Office de tourisme d'Iseltwald, Canton de Berne (Suisse). Tout y est devenu payant. Les habitants ont du mal à reconnaître leur village. Quant aux hôteliers, s'ils n'ont pas de mal à faire le plein, ils se disent un peu nostalgiques de leur clientèle habituelle. "Ça devient un tourisme de masse qui fait fuir nos clients fidèles", déplore Joseph Rakotoarisoa, chef de réception à l'hôtel-restaurant "Chalet du Lac" - Iseltwald. Pour retrouver un semblant de tranquillité, la mairie vient d'interdire l'entrée de village aux cars qui n'ont pas réservé de places de stationnement. TF1 | Reportage D. Sitbon, J. Clouzeau