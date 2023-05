Série noire à Marseille : 21 morts en 5 mois

L'assaut a duré six secondes. Un voisin a pu enregistrer l'attaque, des rafales d'armes automatiques. Une voiture a été la cible des tirs. À l'intérieur, trois hommes d'une vingtaine d'années sont tués alors qu'ils sortaient d'une boîte de nuit du 11e arrondissement de Marseille. Les tireurs se trouvaient dans un autre véhicule. À quelques mètres des lieux, des jeunes femmes affirment être des proches des victimes. "Tout le monde est choqué", dit l'une d'elles. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue. Un de plus alors que les autorités craignent une année particulièrement meurtrière à Marseille. En 2021, 39 personnes sont décédées à la suite d'une fusillade, 37 l'année dernière et on en compte déjà 21 depuis janvier seulement. La plupart des victimes sont très jeunes, souvent des petites mains membres de réseau. Deux bandes rivales sont à l'origine de ces assassinats, dont les noms s'affichent dans les quartiers nord de Marseille : le Yoda et le Maga. Elles se livrent une guerre sans merci pour le contrôle des points de deal. Chacun pouvant rapporter jusqu'à 80 000 euros par jour. L'enjeu financier est énorme. Depuis le début de l'année, elles n'hésitent plus à frapper dans tous les quartiers de la ville. Cette spirale de violence est alimentée par le trafic d'armes. Pistolet automatique, fusil d'assaut, les membres de ces gangs sont lourdement armés. La police a déjà saisi près de 45 kalachnikovs depuis janvier lors de démantèlements de points de deal. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Gerbelot, P. Fontalba