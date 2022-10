Serval : l'animal de tous les trafics

Ils sont promenés en laisse, nourris au biberon, dorment dans le salon… Le serval est la nouvelle star des réseaux sociaux. Pourtant, ce n'est pas un chat, mais bien un félin, originaire d'Afrique. Un mètre vingt, une vingtaine de kilos, il est capable de sauter à plus de trois mètres de haut et de courir à 80 km/h. Il peut manger un lapin ou une poule. Sa détention en France est illégale. Dans un enclos, tous les servals ont été saisis récemment chez des particuliers. Un zoo est spécialisé dans l'accueil d'animaux issus de trafic et il commence à manquer de place pour les accueillir. Et voilà, l'un des derniers arrivé, sauvé in extremis, son propriétaire était incapable d'en prendre soin. Détenir un serval en France, c'est possible après un long parcours administratif. Il faut une formation de soigneur et un enclos adapté pour obtenir un certificat de capacité. Ce certificat, Virginie ne l'a pas. Et pourtant, elle a bien accueilli un serval chez elle. Par crainte qu'il soit saisi, elle souhaite rester anonyme. Le serval a été acheté bébé à la frontière belge pour 4 500 euros. En grandissant, il devient agressif envers son premier propriétaire qui s'en débarrasse. Virginie le récupère, pensant que c'était un savannah, un croisement entre un chat et un serval, une espèce autorisée sous certaines conditions. TF1 | Reportage B. Guenais, H. Massiot, P. Lormand