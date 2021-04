Service civique : un secteur florissant

Il y a un an, Justine avait son parcours tout tracé. Le bac en poche, elle suivait une prépa pour devenir éducatrice spécialisée. Mais le Covid l'a obligé à changer ses plans. En attendant le prochain concours, Justine laisse provisoirement ses livres et ses cahiers de côté. Depuis le mois d'octobre, elle a entamé un service civique. Tous les jours, la jeune fille s'occupe d'adultes en situation de handicap. Comme tous les volontaires, Justine touche une indemnité de 577 euros par mois. Mais pour elle, c'est surtout une préparation idéale à sa future formation. Le service civique est réservé aux jeunes de 18 à 25 ans. Avec la crise sanitaire, il y a deux fois plus de candidats que l'année dernière. Thibault, 25 ans, et Rebecca, 23 ans, sont plus avancés dans leurs études. Mais dans le contexte actuel, difficile de trouver ne serait-ce qu'un seul stage malgré de nombreuses candidatures. Leur mission consiste à accompagner les réfugiés dans leurs démarches administratives. Pour Rebecca, c'est une révélation après un stage d'infirmière à l'hôpital en plein Covid.