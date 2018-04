Le service militaire volontaire, un dispositif pour insérer les jeunes dans la vie active

Le service national universel est l'une des mesures emblématiques qui avaient marqué la campagne du candidat Macron. Un rapport sur le sujet doit être rendu dans quelques jours. Cependant, le projet pourrait coûter extrêmement cher. De plus, certains détracteurs soulignent que ce genre de formation existe déjà. Basée pour l'instant sur le volontariat et s'étalant sur quelques mois, elle a déjà permis à des jeunes en difficulté de se remettre sur les rails. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.