Le Service national universel milite pour l'union des jeunes

C'est un rendez-vous incontournable pour tout jeune de moins de 18 ans. Près de 70 d'entre eux se sont rendus au Fort de l'Est, à Saint-Denis, pour la journée défense et citoyenneté. Au programme : test de français, notion de civisme et rappel du rôle de l'armée. L'occasion pour eux de s'informer sur le Service national universel. Ce dispositif a pour but de rendre les jeunes plus unis et de les mobiliser davantage au profit de la société. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.