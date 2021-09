Service pédiatrique : des clowns travaillent avec les équipes médicales

Quand ils débarquent, ces deux drôles d'invités ne passent pas inaperçus. Le service de pédiatrie de l'hôpital Armand-Trousseau (Paris), où sont soignés des enfants atteints de cancer, ouvre deux fois par semaine ses portes à des clowns. Pour Julyan, six ans, c'est la troisième année d'hospitalisation. "C'est quand même une sacrée animation, car les journées sont super longues. Il sait très bien les jours où ils viennent et c'est quelque chose qu'il attend chaque semaine", confie sa mère, Laura Bonaldi. Si les spectacles sont improvisés, ils demandent une certaine préparation. Avant chaque représentation, les clowns et le personnel soignant travaillent ensemble. "Ces transmissions sont importantes pour qu'on puisse vraiment proposer des choses adaptées par rapport au contexte", explique le docteur Marion Blachez, pédiatre. Et parfois, le contexte est une amélioration inespérée ou au contraire une rechute. L'association "Le Rire médecin" rémunère une centaine de clowns qui rendent visite à 83 000 enfants par an. Des jeunes patients reconnaissants et des parents heureux de cet instant de répit.