Seul avec les animaux du bout du monde

Cap sur l'une des iles les plus isolées des Malouines. Augustin Clessin a commencé à s'intéresser aux oiseaux autour de son village à l'âge de dix ans, sans imaginer que cela le mènerait un jour dans cet archipel paradisiaque, au cœur de la nature sauvage. New Island est une réserve naturelle. À 26 ans, cet étudiant à l'École normale supérieure de Lyon y passe trois mois pour une recherche sur la santé des oiseaux. L'enfant savoyard qui s'émerveillait devant les sarcelles et les mésanges du lac de Bourget se retrouve maintenant au contact des Albatros. Pour tous les naturalistes comme lui, c'est un rêve, un mythe. Les Malouines abritent la plus grande concentration au monde de ces oiseaux. Nous sommes dans la zone dite subantarctique, c'est-à-dire, sous l'influence directe et froide de l'Antarctique, un monde à part. Les Albatros partagent les falaises avec de petits manchots gorfous sauteurs. Une nature en liberté avec des animaux très adaptés avec leurs milieux qui n'existent nulle part ailleurs, où chacun joue son rôle. Augustin Clessin, lui, s'intéresse sur l'étude de la circulation du virus entre les animaux. Il doit prélever du sang et de la fiente sur les skuas. Pendant sa mission, il passe régulièrement des séjours dans une cabane perdue au bout de l'île. Sans électricité ni chauffage, avec un confort spartiate... C'est souvent la solitude. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat