Seule face à la menace russe, la Finlande candidate à l'OTAN

Des hommes et des femmes ont repris l'entraînement comme jamais auparavant. Ils font partie des plus de 8 000 réservistes de l'armée finlandaise, dans ce pays qui compte à peine 5,5 millions d'habitants, et ils sont prêts à se battre en cas d'invasion russe. "C'est important pour moi d'être préparé à une prochaine bataille, s'il y en a une", confie l'un d'eux. 700 entraînements par semaine étaient organisés avant la guerre en Ukraine. Depuis, c'est 700 par jour qui ont lieu à travers le pays. La Finlande, qui restée neutre militairement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a désormais choisi un camp, l'OTAN. Dans le village de Virolahti, dans la vallée de la Kymi, à la frontière au sud du pays, l'inquiétude est montée d'un cran. "C'est une situation qui fait peur, mais on veut croire que tout ira bien. Ici, on a toujours eu une bonne relation avec les Russes", s'exprime Sari Lehtonen, gérante - Bar & Grill "Aurora". TF1 | Reportage I. Bornacin, V. Abellaneda, H. Lallo