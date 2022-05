Sexion d'assaut : ils font chanter toutes les générations

Le plaisir de se retrouver sur scène se ressent aussi dans leur bus de tournée. Dix ans plus tard, la bonne ambiance est toujours présente entre Gims et sa bande. Les habitudes n'ont pas changé et les sourires non plus. Depuis ses débuts, le groupe parisien a vendu plus d'un million d'albums. "Le public vient pour se rappeler des bons moments et nous aussi finalement. Donc, c'est un rendez-vous naturel", rapporte Gims, membre de Sexion d'assaut. Leur retour sur scène, pour une cinquantaine de dates, montre surtout leurs envies de retrouver leurs publics. "Bah, c'est magnifique, surtout que le public nous donne l'impression que c'était hier (...) Ils sont très expressifs", affirme Maska, membre de Sexion d'assaut. "Ce sont les parents qui avaient entre quinze, vingt ans, à l'époque, qui, aujourd'hui, ont dix ans de plus et qui viennent avec leurs enfants. On traverse les générations, ça fait extrêmement plaisir. On est très fiers", relate Black M, membre de Sexion d'assaut. Un concert familial, dans un zénith complet. Et à la sortie, les fans, petits ou grands, sont conquis. Après dix ans d'absence, Sexion d'assaut marque son retour et continue de faire chanter les générations. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira, X. Thoby