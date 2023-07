Seychelles : 20 000 lieues sous les mers

L’archipel des Seychelles regorge de trésors. Pour les découvrir, prenons le bateau avec des passionnés de plongés. Direction Channel Rock, une demi-heure de navigation vers le large. Pour arriver à proximité de ce rocher à fleur d’eau, la promesse d’un plongé dans un aquarium naturel. Dès les premiers mètres, l’Océan Indien nous offre un spectacle multicolore. À quelques mètres plus bas, un animal rare nous conduit sans le savoir vers ce reptile marin, la Tortue imbriquée, caché dans une cavité. Cette tortue est en danger critique d’extinction. Elle est traquée par l’homme pour ses sublimes écailles, souvent transformées en bijou. Nous nous laissons emporter par le courant dans une dense sous-marine parfaitement synchronisée. Direction Shark Point, un lieu idéal pour observer de multiples espèces de requins. Rapidement une première silhouette apparaît dans le bleu des profondeurs, un pointe noir de deux mètres et de 50 kilos. C'est un carnivore qui se nourrit de poissons. Il est considéré comme potentiellement dangereux. Encore au plus bas, ils sont de plus en plus nombreux. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Berville