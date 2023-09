Seychelles : la forêt des cocos-fesses

Pour accéder à la forêt primaire, il faut prendre de la hauteur. Après trente minutes de routes sinueuses, la végétation devient de plus en plus dense. C'est là que commence la Vallée de Mai. Notre guide est une spécialiste de la forêt. Elle en connaît tous les secrets. Premières impressions, tout est calme. Au sol, c'est un enchevêtrement de racines de lianes et de feuilles mortes. Lorsqu'on lève les yeux, on distingue le plus célèbre des palmiers des Seychelles : le Coco de Mer. L'arbre, d'une trentaine de mètres, a plus de 300 ans. Particularité, c'est un mâle en pleine santé, avec les fleurs jaunes du pollen. Pour féconder l'arbre femelle, le transporteur est inattendu : un lézard vert, le gecko. Une fois fécondée, des noix de 20 kilos poussent au cœur de l'arbre femelle. Elles sont appelées les cocos-fesses. Elles ne se mangent pas. C'est au sol qu'elle est utile. Au centre de ce coco naissent les jeunes palmiers. Les feuilles apparaissent tout d'abord et le tronc, dans sept ans seulement. C'est un trésor à protéger . C'est une curiosité végétale qui fait vivre tout un écosystème. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé, N. Bergot