Seychelles : l'île où l'homme n'est qu'invité

Cousin est une île protégée. Une nature de 29 hectares, accessible uniquement par bateau privé. À quelques mètres de ses côtes, nous avons dû jeter l'ancre et attendre une navette spéciale, celle de l'île. Elle ne doit pas être contaminée par les bateaux venus du large. Entourée par une plage de sable blanc, l'île de cousin était une plantation de noix de coco il y a 50 ans. Seulement une vingtaine d'oiseaux y vivaient. Cousin est ensuite devenue une réserve naturelle. Désormais, ils sont plus de 300 000 et le font savoir. Chris Iagg, responsable scientifique dans l'association "'Nature Seychelles", y travaille depuis deux ans. Il connaît tous les animaux. Il nous a montré une famille d'oiseaux qui niche à même le sol. L'homme ne représente pas un danger pour eux. En faisant du bruit et en raclant le sol, cela a attiré un magpie-robin. Nous avons eu de la chance, il n'y en a qu'une quarantaine seulement là-bas. Sans la présence de mammifères à part quelques chauves-souris, les oiseaux cohabitent avec des reptiles de très grande taille, comme la tortue d'Aldabra. C'est la plus grosse espèce de tortue terrestre du monde. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé, M.H. Astraudo