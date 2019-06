Sfam : une lourde amende pour ses pratiques commerciales douteuses

Une très lourde amende a été infligée à la Sfam, l'assureur spécialisé dans les téléphones et les tablettes. Celui-ci va devoir payer dix millions d'euros et rembourser tous ses clients mécontents. Beaucoup d'entre eux ont découvert, au bout de plusieurs mois, qu'ils avaient souscrit une assurance au moment de l'achat de leur appareil. Nos journalistes ont retrouvé l'une de ces personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.