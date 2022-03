Shampooings et savons : que valent les cosmétiques solides ?

Tous les cosmétiques ont leurs équivalents solides, sans eau ni emballage plastique. La salle de bain d'une consommatrice de cosmétiques solides en est remplie. Des produits qu'elle a adoptés pour se séparer définitivement des flacons en plastique. Elle fait aussi en moyenne 40 euros d'économie par mois. Et elle n'est pas la seule à y trouver son compte. En 2020, un Français sur quatre a acheté des cosmétiques solides. Rien que pour les shampoings, cela représente une croissance des ventes de 422% par rapport à 2019. Le succès provient de l'arrivée d'une nouvelle clientèle depuis deux ans, selon le gérant d'une boutique spécialisée. Depuis quelques mois, ces produits se font même une place dans les rayons des supermarchés pour des prix entre 5 et 12 euros. Ils séduisent parce qu'ils sont réputés meilleurs pour la santé et l'environnement. Une journaliste a fait tester une vingtaine de marques à des consommateurs. Résultat, les shampooings et les déodorants sont globalement bien notés, mais pas toujours jugés bien pratiques. En revanche, ce n'est pas le cas pour les dentifrices. Si certains produits présentent encore des imperfections, ils restent dans l'univers des cosmétiques les mieux notés par les associations de consommateurs. TF1 | Reportage T. Leproux, B. Guénais, B. Poizeuil