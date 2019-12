Shanghai : le tri des déchets devient obligatoire

Si la Chine a longtemps ignoré les questions écologiques, c'est en train de changer. Par exemple, les habitants de Shanghai doivent désormais trier leur poubelle sous peine d'amende, et l'organisation est quasi militaire. En imposant ce tri très strict, la ville a obtenu des résultats spectaculaires. En six mois, le nombre des ordures mal triées a été divisé par trois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.