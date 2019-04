Shanghai : le restaurant le plus fou du monde

Ultraviolet est un restaurant unique en son genre. Basé à Shanghai, son local est tenu secret par le chef étoilé Paul Pairet, son créateur. Le repas y est à 800 euros, l'un des plus chers au monde. On y sert non seulement des plats, mais aussi des émotions à travers des projections murales et des odeurs ambiantes. Une expérience folle qu'ont pu vivre nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.