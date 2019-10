Shaun le mouton : quand la pâte à modeler s'anime

Un nouvel épisode de Shaun le mouton sortira mercredi. Le personnage de pâte à modeler est né dans les studios britanniques Aardman, une référence en matière de film d'animation. Lui donner vie requiert beaucoup de patience, et n'a pas été une mince à faire. Pour percer sa fabrication, les détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.