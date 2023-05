Shein à la conquête de la France

Une file d'attente impressionnante. Il n'est pas question de rencontrer une star, mais bien d'accéder à une boutique de vêtements de la marque Shein, d'habitude uniquement présente sur Internet. C'est une occasion à ne pas rater pour certaines clientes. Une heure de patience pour découvrir les 400 mètres carrés, investis par la marque chinoise. Vêtements pour femme, pour homme, de la décoration ... Et à la sortie, des sacs bien remplis. Les prix imbattables sont la raison de ce succès. Pour garantir ses prix bas, Shein fabrique tous ses articles en Chine, comme chez un sous-traitant où nous avions pu filmer il y a quelques mois. Presque tous les vêtements étaient en polyester, bien moins cher que le coton. Aujourd'hui, Shein pèse aussi lourd que tout le groupe Inditex dont font partie les marques Zara, Bershka, ou encore Pull&Bear. L'hégémonie du géant Chinois aurait aussi des conséquences sur l'emploi dans le pays. Derrière le succès, de graves soupçons de plusieurs ONG. L'entreprise est suspectée d'avoir recours au travail forcé des prisonniers chinois et ne respecterait pas les normes écologiques. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Lévesque, A. Mersi, W. Wuillemin