Si Versailles m'était conté...en 3D

Le château de Versailles figure en tête des sites les plus visités de l'Hexagone. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place, les équipes de Google ont réussi à reproduire fidèlement plusieurs salles du château en 3D. Coiffé d'un casque de réalité virtuelle, il est désormais possible de visiter la résidence en toute quiétude, y compris certaines salles, d'habitude fermées aux publics. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.