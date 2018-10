Sial Paris : à la découverte de l'alimentation de demain

Le Salon International de l'Alimentation, le Sial, a ouvert ses portes ce dimanche 21 octobre 2018 à Paris pour quatre jours. L'occasion de découvrir ce qui seront dans nos assiettes pour les années à venir. Dès l'ouverture de ce rendez-vous alimentaire, c'est le même rituel, on déguste les aliments qui ne sont pas encore commercialisés, mais déjà prêt à nous régaler. En passant par la pâte à pizza tout en légumes, la glace à la sève de bouleau et le café pétillant en cannette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.