Sicile : les inondations font 29 morts

C'est l'une des situations météorologiques les plus catastrophiques jamais vues en Italie ces 60 dernières années. Ce matin du 4 novembre 2018, 30 centimètres d'eau ont envahi les rues en Sicile. Certains quartiers sont noyés sous trois mètres d'eau. D'après les autorités italiennes, 29 personnes sont mortes dont neuf membres d'une même famille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.