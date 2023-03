Sidaction : l'espoir d'un vaccin ?

Il y a deux ans en plein Paris, des bénévoles recrutaient des volontaires pour tester un vaccin contre le Sida. Depuis, 72 personnes ont reçu une injection. Cela paraît peu, mais la démarche est classique. Cette première phase de test a permis de montrer que le vaccin est sans danger. Sous ces hottes, les chercheurs ont aussi commencé à regarder dans le sang des volontaires comment leur système immunitaire a réagi. Des résultats préliminaires positifs qui entraînent un nouvel espoir dans la communauté scientifique. Car en 40 ans de recherche, tous les essais de vaccin ont échoué. Ce modèle de vaccin est inédit. Il cible des cellules très particulières de notre système immunitaire : les cellules dendritiques en forme d'étoile. Sous notre peau, elles patrouillent en permanence et dès qu'elles croisent un intrus, elles le scannent et récupèrent sa fiche d'identité. Des informations précieuses qu'elles transmettent au plus vite aux ganglions lymphatiques, là où s'organise notre défense immunitaire. Pour lancer des essais à l'échelle internationale et démontrer que ce vaccin est efficace contre le virus du Sida, il faudra encore plusieurs années et d'importants moyens financiers. TF1 | Reportage C. Bayle, R. Roiné