Sidérurgie : une industrie bientôt propre ?

ArcelorMittal est l'un des plus grands sites industriels du pays, l'un des plus polluants surtout. À Dunkerque, les hauts-fourneaux tournent depuis 60 ans au charbon, 24h sur 24. Produire de l'acier dégage beaucoup de carbone, alors pour transformer son industrie, ArcelorMittal pari sur la technologie. À Dunkerque et Fos-sur-Mer, le géant de la sidérurgie s'engage à remplacer trois des cinq hauts-fourneaux par des unités de production propre, à l'hydrogène et l'électricité. "C'est un investissement de 1,7 milliard pour nos deux sites. Alors, c'est un long projet qui va nous prendre plusieurs années. On va devoir construire de nouveaux outils au sein de l'usine en fonctionnement", indique Matthieu Jehl, directeur général France chez ArcelorMittal. " L'impact écologique est à la hauteur de cet investissement. Car ce projet devrait permettre à lui seul de réduire de 10 % les émissions industrielles de gaz à effet de serre en France à partir de 2027, tout en maintenant la même capacité de production, assure le groupe. Et les emplois seront préservés sur les sites concernés. Dix ans après la fermeture douloureuse des hauts-fourneaux de Florange, les employés veulent y voir une promesse d'avenir. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il prendrait une part de cet investissement, car la France, elle aussi, a des objectifs à remplir : réduire d'un tiers les émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie d'ici 2030. TF1 | Reportage C. Colin, S. Hembert, S. Maloiseaux