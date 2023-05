Sierra Leone : le sanctuaire des chimpanzés

Le sanctuaire est un lieu préservé où une centaine de Chimpanzés rescapés du braconnage et de la déforestation réapprennent à vivre en société, dans une forêt de Sierra Leone. Il y a 25 ans, Bala Amarasekaran, fonde le sanctuaire de Tacugama, et depuis, il ne cesse d'y accueillir de nouveaux pensionnaires, presque chaque semaine. Pitaya, un an, a été secouru dans le nord du pays. Sa mère a été tuée par des braconniers pour être vendue. La viande de singe est très appréciée. Le petit, gardé en captivité, mal traité, ne doit son salut qu'aux vétérinaires du sanctuaire. Pitaya restera à l'isolement plusieurs semaines. Et c'est Mama Posseh Kamara, soigneuse du sanctuaire, qui se charge d'accueillir les plus petits. Elle est la mère de substitution des chimpanzés orphelins, qui jusqu'à trois ans, requiert une attention constante. Ces chimpanzés partagent 98% de l'ADN humain. Et parfois aussi, son esprit est espiègle. Mais nos plus proches cousins sont aujourd'hui en grand danger. La déforestation est la principale menace des chimpanzés de l'Afrique de l'Ouest, classés en danger critique d'extinction. Le sanctuaire s'est donc donné la mission de protéger la forêt de Sierra Leone. Plus de détails sur la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Sissmann, G. Mendonça, N. Kouame