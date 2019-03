Sierra Nevada : la montagne aux deux versants

L'Andalousie abrite l'une des plus hautes chaînes de montagnes d'Europe, la Sierra Nevada. Balayés par le blizzard, ces sommets sont uniques au monde par leur situation géographique. On peut y skier le matin et prendre une voiture pour aller sur la côte méditerranéenne. Derrière ces montagnes, la mer Méditerranée se trouve à seulement quarante kilomètres des pistes de ski. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.