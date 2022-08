Sieste : pour ou contre ?

Au sommet de son art, imperturbable, la sieste est un rituel quotidien pour Jean-Paul Rossat-Mignod, même si cela ne dure jamais très longtemps. "À peu près 7 ou 8 minutes. C'est court, mais c'est profond", indique cet adepte de la sieste. Comme lui, un Français sur quatre fait une sieste au moins une fois par semaine. Ils sont donc trois sur quatre à ne pas la faire. Pourquoi donc ? Quels sont les arguments des pour et des contres ? Pour certains adeptes, "ça régénère la personne et on est reparti pour une deuxième journée", "moi, je la fais au travail et je suis beaucoup plus efficace". Mais "je ne ressens pas le besoin de faire la sieste", "en France, la sieste a mauvaise réputation, peut-être de fainéantise", avancent les contres. Et si nous demandions aux enfants ce qu'ils en pensent. "C'est non", ont-ils répondu. Et pourtant, la sieste possède plusieurs vertus. Alain Mauve, ostéopathe, le conseille à tous les sportifs après un effort. Elle ne guérit pas seulement le corps, elle apaise aussi les esprits. "Ça a un rôle réparateur sur la notion hormonale, c'est-à-dire la production de sérotonine qui est l'hormone de la bonne humeur", explique-t-il. D'après les médecins, une bonne sieste devrait durer 20 minutes. TF1 | Reportage J. Cressens, X. Boucher, T. Leroy