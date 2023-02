Sihem : le profil du meurtrier présumé

Malgré ses aveux, Mahfoud H. reste une énigme. Dans un rapport psychiatrique que nous avons pu consulter, il est décrit comme un homme "à la susceptibilité narcissique remplie d'ego et d'orgueil, en proie à des troubles caractériels". Il a un lourd casier judiciaire avec treize mentions dont notamment la conduite sans permis, mais surtout pour des vols à main armée et des braquages. L'homme de 39 ans a déjà été condamné à douze ans de prison. Il devait cette semaine être jugé pour le braquage d'un bar-tabac dans un village en 2011. Pendant plusieurs heures, le couple de buralistes avait été menacé et séquestré, une violence rare pour leur avocat. Cet homme, la famille de Sihem le connaît. Il est l'ex-compagnon de l'une de leurs cousines. Il prétend qu'il entretenait une relation amoureuse avec Sihem. Dans son ordinateur a été retrouvé la trace d'un faux projet d'enlèvement pour récupérer une rançon. Y a-t-il un lien avec ce qu'il est arrivé à Sihem ? L'enquête continue. Mahfoud H. est toujours présumé innocent. TF1 | Reportage F. de Juvigny, L. Merlier, P. Verron