Sihem : le profil psychologique du tueur présumé

Le profil du meurtrier présumé de Sihem, Mahfoud H., a été établi. Dans un rapport psychiatrique, il est décrit comme un homme à la susceptibilité narcissique remplie d'ego et d'orgueil en proie à des troubles caractériels. Les experts relèvent aussi son rejet de la loi et de l'autorité. "C'est un garçon qui est issu d'un milieu pas forcément très favorisé et qui a eu un passé judiciaire assez lourd", explique le maître Jean-Marc Darrigade, son avocat. Alors qu'il est encore mineur, il a déjà fait deux mois de prison pour racket. Après quoi, il enchaîne les jours derrière les barreaux. Au total, il a fait six années de prison, notamment pour des vols à main armée. En 2012, il est arrêté après deux braquages successifs. Et il est à nouveau condamné. En 2020, Mahfoud H. est remis en liberté. Cette semaine, il devait être jugé pour le braquage d'un bar tabac dans le village de Laval-Pradel (Gard) en 2011. Le couple de commerçants, victime, avait été séquestré et menacé pendant plusieurs heures avec une arme à feu. "Ce n'est pas un fou, ni quelqu'un de psychiatriquement atteint. Il est responsable de ses actes et a choisi cette voie de délinquance. Il doit répondre de ses actes", dit le maître Hugo Ferri, avocat du couple. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Merlier, P. Veron