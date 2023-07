Silencieux, lumineux et spacieux : l'hypermarché zen

Qui n'a pas connu le slalom entre les rayons, les cartons entreposés au sol et des affichettes à vous en faire voir de toutes les couleurs ? Ce désordre apparent, E. Leclerc La Pardieu en a fait sa hantise. Dans ce magasin, il n'y a rien de tout ça, pas une affiche, pas un seul îlot publicitaire. Les clients l'ont bien remarqué. Dans cet hypermarché, grand comme deux terrains de football, la priorité est donnée au confort du client. Des allées larges, des baies vitrées et de la lumière naturelle, tout est fait dès l'entrée pour mettre les consommateurs dans les meilleures conditions. Le souci du détail est partout. On peut y remarquer l'omniprésence du silence. Une fois arrivés au caisse, vous ne verrez là non plus aucun produit à acheter en dernière minute. Les rayonnages sont aussi très réfléchis. Les étagères sont en verre, trois fois plus fines que d'ordinaire. Le rangement est quasi-militaire. C'est une mise en évidence colorée des produits et de grands espaces pour une philosophie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive, P. Delannes