Sillon de Talbert : 3 km de galets, de sable... d'évasion

Il s'avance comme une flèche sur la mer. Le sillon de Talbert est un cordon de galets et de sable, formé il y a plus de 6 000 ans. Un site unique en Europe qui attire chaque année 100 000 visiteurs. Le sillon s'étire sur trois kilomètres, mais avant d'en atteindre la pointe, il faut attendre que la mer se retire. Depuis 2018, la mer s'engouffre dans la dune. Le passage n'est désormais possible qu'à marée basse. Protéger le sillon, c'est aussi préserver les espèces qu'il abrite. Jean-Philippe Carlier, photographe animalier et passionné d'ornithologie, répertorie, à travers l'objectif, les dizaines de milliers d'oiseaux qui survolent le cordon dunaire. La mer libère le sillon, quelques heures plus tard, ouvrant la voie aux ostréiculteurs. À l'extrémité, il y a le parc à huîtres de Bénoît Le Bot, ostréiculteur de Pleubian (Côtes-d'Armor), à 30 minutes de tracteur. Si le sillon offre aux professionnels un cadre de travail rêvé, il est surtout indispensable à l'activité. Une curiosité touristique et géologique, si imposante et fragile à la fois, à préserver contre vents et marées. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, R. Cann