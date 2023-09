Silphie, la plante miracle ?

De loin, on croirait voir un champ de colza, mais cette fleur jaune et dorée est en fait une silphie, une lointaine cousine du tournesol. Voilà quatre ans que Vincent Gaumet, éleveur et méthaniseur, la récolte sur cette terre et il est déjà convaincu. Encore confidentielle chez nous, elle est pourtant très connue en Allemagne. Il y a cinq ans, Vincent n'a eu aucun mal à convaincre quelques agriculteurs de se lancer avec un argument massue : elle consomme beaucoup moins d'eau. Elle a d’autres atouts écologiques, elle se passe entièrement de pesticides et devient en période de floraison un garde-manger pour les abeilles. Jusqu'à maintenant, la silphie était destinée aux méthaniseurs pour fabriquer du gaz. Depuis quelques mois, Vincent lui a trouvé une autre vertu. La silphie suscite beaucoup d'espoirs chez les agriculteurs. Le seul frein à son développement est son coût. La première plantation est deux fois plus chère que du maïs ou du blé, mais l'investissement ne se fait qu'une fois tous les 30 ans. TF1 | Reportage A. Barth, J. P. Hequette