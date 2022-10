Simone, le voyage du siècle

De l'adoption de la loi Veil autorisant l'avortement à l'élection de Simone Veil à la présidence du Parlement européen, "Simone, le voyage du siècle" reproduit quasiment à l'identique des scènes historiques. Il s'agit à la fois d'un défi cinématographique et un rôle complexe. Elsa Zylberstein, l'actrice, a travaillé son personnage pendant un an avant le tournage. "Je savais qu'il fallait que je l'incarne, que je devienne elle. Je m'étais mis la barre très haute dans la tête et pour elle, je m'étais dit qu'il faut que je devienne cette femme", précise-t-elle. Le film retrace 90 ans d'une vie hors norme. Deux actrices incarnent Simone Veil. Rebecca Marder joue la jeune fille, tout juste sortie des camps de concentration. "J'ai passé des heures à la regarder, j'observais des petits détails. Mais tout en lui restant fidèle, j'essayais aussi d'apporter ce que je pouvais", confie Rebecca. Simone Veil fut une survivante, une femme indépendante engagée auprès des prisonniers, des malades et des femmes. Le film retrace ses combats et tous sont encore d'actualité. TF1 | Reportage S. De Vaissière, R. Roiné