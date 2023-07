Simples et pas chers : les campings municipaux font de la résistance

Déplier la table a été le premier geste pour un couple venu passer quelques nuits dans un camping municipal de Rouans (Loire-Atlantique). On est loin des grands complexes avec piscine, mobile-home ou animation, mais c'est ce qui séduit. Autre argument pour ce terrain : le prix. Compté de 6 à 17 euros la nuit pour une tente ou un camping-car. Situé à proximité du canal de Nantes à Brest, le camping est souvent complet en pleine saison. Plus qu'un poids financier pour la commune, la structure est un plus. "C'est une image, une sorte de vitrine finalement touristique pour la commune. On a fait vraiment le pari de faire un camping très familial, très proche de la nature, très simple en réalité". Et un équipement qui attire aussi de nouveaux consommateurs. La petite commune de Rouans compte plusieurs commerces, dont trois restaurants. Plus au sud, on trouve le camping municipal de Quiberon (Morbihan). La ville a failli le céder à un groupe privé, mais a finalement fait machine arrière, puis une bonne nouvelle pour ses habitués. En reprenant cet équipement, la mairie souhaite notamment offrir un camping accessible au plus grand nombre. Un million d'euros a été ainsi investi pour une rénovation et une équipe proche des clients. Chaque année, l'établissement génère 400 000 euros de chiffre d'affaires. Une recette supplémentaire à l'heure où les communes reçoivent moins de dotation de l’État. "Cet équipement, si on le gère bien, rapporte de l'argent. Du coup, ça permet de financer les missions régaliennes : la sécurité, l'école, la culture ou le sport", précise Serge Brosolo, adjoint aux finances de Quiberon. Cet été encore, le camping municipal de Quiberon devrait faire le plein de vacanciers, mais aussi de saisonniers à la recherche d'hébergement bon marché. TF1 | Reportage N. Hesse, P. Dumortier, X. Baumel