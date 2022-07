Sinistrés : 30 000 personnes loin de chez elles

Depuis son évacuation de Cazaux, elle ne fait qu’attendre. Et cela fait déjà huit jours. “J’ai envie de retourner chez moi. C’est la fatigue. C’est épuisant moralement et physiquement, même pour les enfants”, lance une sinistrée. Ils ont d’abord été hébergés à droite et à gauche. Puis, ils retournent dans un centre d’accueil pour des personnes évacuées. Ils n’ont pas de voiture, alors les enfants passent leurs journées à cinq dans un box de moins de dix mètres carrés. Dans une autre pièce, il a aussi fallu trouver un lit pour chacun. Avec son mari, ils accueillent deux couples d’amis de Cazaux. Ils sont arrivés avec presque rien. Ils avaient juste un panier à linge attrapé à la hâte et des affaires pour 48 heures. Un des sinistrés a passé huit jours sans nouvelle de sa maison, jusqu’à ce qu’il voit des images montrant qu'il n’y a aucun dégât. Un couple de brasseurs a été évacué le lundi 18 juillet. Et le garage des beaux-parents est devenu, depuis, leur brasserie de fortune. La production restée sur place est à jeter. Il y a au moins 20 000 euros de pertes. Leur urgence, désormais, c’est de pouvoir se remettre. La préfecture n’annonce toujours pas de date de retour. TF1 | Reportage F. de Juvigny, L. Lassalle