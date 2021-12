Sinistrés à Mayfield : l'élan de solidarité

Pas facile de laisser tout derrière soi, de quitter sa maison ouverte aux quatre vents, surtout quand on n’a nulle part où aller. Après avoir passé la nuit de la tornade dans la cave, cette famille a encore dormi dans sa maison, désormais dévastée. Sans eau, sans électricité, sans gaz et avec trois enfants et des températures négatives. Les équipes de secours sont débordées, notamment l’usine de bougies effondrée. Même la caserne des pompiers a été frappée par la tornade. Alors pour aider ceux qui ne sont pas blessés mais se retrouvent démunis face à leur maison détruite, des centaines de bénévoles ont afflué depuis samedi de toute la région, des militaires ou pompiers volontaires ou tout simplement civils. “Le déblaiement a déjà commencé sur une partie de la commune et la tâche est immense évidemment, mais la solidarité là aussi joue à plein. Des entrepreneurs, des particuliers de toute la région, venus parfois de très loin, mettent à disposition leur temps, leur main d’œuvre, leurs matériels pour essayer de commencer le travail. C’est notamment le cas devant cette église qui n’a désormais plus de toit", nous rapporte Axel Monnier, notre envoyé spécial sur place. Des habitants apportent à boire et à manger, d’autres proposent des solutions d’hébergement. Il faudra bien toute cette entraide, au moins, pour que la ville de Mayfield et ses 10 000 habitants parviennent à se relever. T F1 | Reportage A. Monnier, B. Guez