Sinistrés : Noël presque normal

Quelques jours avant Noël, un couple et ses cinq enfants ont vécu une terrible épreuve, leur maison a brûlé. Depuis l’incendie, un vaste élan de solidarité a vu le jour. Voisins et habitants des communes alentours font des dons par dizaine pour leur venir en aide. Ils leur offrent des vêtements, chaussures, et même des jouets. La commune voisines leur a proposer un hébergement temporaire dans un gîte, et ils y reçoivent toujours des dons. Un sapin et une crèche leur ont même été offerts, ce qui donne une ambiance de Noël presque normale. D’habitude, c’est Christophe, le père de famille qui fait preuve de générosité, il s’est déjà rendu plusieurs fois en Ukraine pour aider des réfugiés. Dans l’entreprise où Christophe travaille les salariés jouent les pères Noël en leur apportant aussi des cadeaux. La famille a trouvé une maison dans laquelle ils emménageront dans quelques jours. Dans cette nouvelle maison, des nouveaux meubles issus de dons les attendent déjà. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby