Sirops : les petits secrets de la boisson star de l'été

Le sirop est la boisson de l'été pour se rafraîchir. Comptez entre trois et quatre euros la bouteille, plus chère en apparence qu'un litre de jus de fruit de soda. Mais avec le jus de sirop, vous verrez dix fois plus de verre. Environ 40 au lieu de quatre pour les jus ou les sodas. Incontestablement plus économiques, résultat, les ventes de sirops progressent de 5 % en 2022. Dans la plus grande entreprise de France, usine de production de sirops Teisseire, Crolles en Isère, 350 000 bouteilles y sont produites chaque jour. Une gamme de 22 parfums différents. Des concentrés de fruits industriels, mais aussi du sucre au minimum 50 %, une obligation réglementaire pour être un sirop. Quant à la couleur, pas de colorant, sauf pour la menthe par exemple. Et pour ceux qui recherchent des sirops sans colorant, c'est possible avec des produits artisanaux. Il n’y pas de concentré, mais des fruits frais, du sucre et beaucoup de savoir-faire. Un plaisir pour le palet, qui coûtera presque aussi cher qu'un grand cru. Comptez environ 50 euros la bouteille d'un litre de sirop. TF1 | Reportage F. Chadeau, M.Ramaugé, E fourny