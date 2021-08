Situation en Afghanistan : Emmanuel Macron présidera un conseil de défense lundi

Emmanuel Macron présidera ce lundi à midi depuis le fort de Brégançon un conseil de défense et de sécurité nationale autour de la situation en Afghanistan, avant de s'exprimer à 20H à la télévision. On retrouvera par exemple par visioconférence autour du chef de l'État la ministre de la Défense ou encore le ministre des Affaires étrangères. L'objectif est de faire le point et de suivre de très près cette situation politique et militaire en Afghanistan. Mais la priorité immédiate et absolue selon l'Élysée, c'est avant tout d'assurer la sécurité des Français sur place. Pour ce faire, dès cette nuit, deux avions de l'armée de l'air décolleront pour les Émirats arabes unis. De là, ils pourront assurer des rotations aériennes régulières entre l'aéroport d'Abou Dabi et celui de Kaboul avec toujours un objectif : évacuer les Français encore bloqués sur le territoire afghan vers les Émirats arabes unis pour ensuite les rapatrier par avion vers Paris et la métropole.