La situation reste toujours chaotique à Notre-Dame-des-Landes

Depuis le 9 avril, la situation à Notre-Dame-des-Landes n'est pas encore maîtrisée. Les affrontements entre gendarmes et zadistes continuent. Bombe lacrymogène et gaz assourdissantes pour les forces de l'ordre contre protections de fortune pour les opposants. Les blessés sont immédiatement pris en charge. Notons que plus de 2 000 gendarmes ont été mobilisés depuis le début de l'opération. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.