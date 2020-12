Six à table : un menu gastronomique

Rejoignons le chef Emmanuel Renaut à Megève (Haute-Savoie). Il va concocter pour nous un repas digne des fêtes. Direction au marché, à la boulangerie et à la coopérative pour faire les courses. Pour l'entrée, il lui faut quelques légumes, des champignons, des œufs, de la chapelure et un morceau de pâte feuilletée. Pour le plat principal, il aura encore besoin de légumes, et d'une grosse pintade. Enfin, pour le dessert, quelques fruits, du beurre, du lait entier, de la crème et un pot de myrtilles feront l'affaire. Selon notre chef cuisinier, un réveillon demande de l'organisation. Mieux vaut donc commencer par le dessert. À base de pomme, de poire et de myrtilles, la mousse de Noël vous permettra de passer à bon compte pour un pâtissier confirmé. Passons à la cuisson de la pintade. Concoctée dans un bouillon aromatique à base de légumes et du foin de montagne, elle sera servie en guise de plat principal. Pendant que la volaille cuit, il faut s'occuper de l'entrée : un œuf mollet croquant et coulant ainsi qu’une soupe en feuilletage.