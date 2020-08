Six Français assassinés au Niger : l'hommage de la nation

La France rend hommage aux six jeunes humanitaires tués, dimanche dernier au Niger, avec leurs deux guides nigériens. Quelques heures après l'arrivée de leurs corps, une cérémonie s'est tenue ce vendredi après-midi à l'aéroport d'Orly, présidée par Jean Castex, en présence des familles et des membres de l'ONG Acted pour laquelle ils travaillaient. Le Premier ministre promet que la France cherchera sans répit leurs assassins pour les traduire en justice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.