Sixième épisode de grève à la SNCF : le point sur la situation dans les grandes gares parisiennes

La fête du travail tombe un mardi en 2018. De nombreuses personnes ont décidé de faire le pont et ont prévu de partir en voyage. Cependant, ce week-end prolongé du 1er mai coïncide avec le sixième épisode de grève à la SNCF. Les usagers ont alors dû s'organiser ou annuler leurs déplacements. Quelle est la situation dans les grandes gares parisiennes ? Les détails avec Yani Khezzar. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.