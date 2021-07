Skateboard aux Jeux olympiques : la discipline divise les Japonais

Voilà à quoi va ressembler le skateboard aux Jeux olympiques. Pas de public et une chaleur écrasante sur les blocs de béton. Mais peu importe, pour les jeunes, c'est un grand jour. Leur sport est enfin olympique. Le gagnant est celui qui fait les plus belles figures. Deux épreuves sont prévues pour ces jeux : le bowl, cette sorte de grande piscine vide, et le street comprenant la rue. Au Japon, il n'y a pas de déchets dans la rue. Les espaces publics sont très bien entretenus et quasiment sacrés. Mais ces rebelles jouent avec, au risque de les dégrader. La nuit comme le jour, leur slalom imprévisible dans des rues étroites ou bondées divisent les Japonais. "Pour être honnête, c'est insupportable" ; "C'est très dangereux, il y a des passants dans la rue", se plaignent quelques-uns. Grâce aux Jeux olympiques, il y a de plus en plus de skatepark au Japon. Une façon de chasser les skateboarders des rues. "Nous, skateurs de rue, on est encore plus perçu comme de la racaille", confie l'un d'entre eux.