Skateparks : les villes ne peuvent plus s'en passer

Ne vous y trompez pas, Marwan ne s'amuse pas, il travaille. Sur chaque chantier, même rituel, l'architecte est le premier à tester la piste qu'il a lui-même conçue. Sur le site, 1 200 m² dédiés au skateboard, BMX, rollers et même à la trottinette. Un terrain de jeu pour certains, un gage de tranquillité pour la municipalité de Berre-l'Étang. Berre-l'Étang n'est pas un cas isolé. Depuis quelques années, le carnet de commandes de Marwan ne désemplit pas. "Il n'y a plus vraiment de règles en termes de taille de collectivité pour pouvoir s'équiper d'un skatepark. On peut des petites villes qui s'équipent avec des équipements qui sont vraiment très grands", déclare-t-il. Aujourd'hui en France, 3 500 skateparks accueillent des amateurs en quête de sensations fortes. À Marseille, celui qu'on appelle le bowl est un lieu incontournable. "Ici, il y a plus de rampes, on peut sauter plus haut. Alors que sur le trottoir, on n'a pas autant de sensation qu'ici au bowl", confie un jeune garçon. TF1 | Reportage E. Binet, F. Miara